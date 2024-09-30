Осенью на срочную службу призовут 133 000 человек

Осенний призыв пройдет в плановом порядке – с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев. Оповещать граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, будут с помощью повесток в бумажном виде. Их доставляют как заказными письмами, так и лично под расписку.