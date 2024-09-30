Осенью на срочную службу призовут 133 000 человек
В рамках осеннего призыва на службу примут 133 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина.
Согласно документу, Путин также распорядился уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Глава государства поручил правительству, исполнительным органам субъектов РФ и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Указ президента вступил в силу со дня подписания.
Осенний призыв пройдет в плановом порядке – с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев. Оповещать граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, будут с помощью повесток в бумажном виде. Их доставляют как заказными письмами, так и лично под расписку.
30 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что призывников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации в новых регионах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли отправлять призывников в приграничные регионы, заявил, что это необходимо уточнять у Минобороны.