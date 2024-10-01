Армия Израиля ужесточила требования в сфере гражданской обороны в центре страны
Армия обороны Израиля ужесточила требования к населению в центре страны, сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. Это коснулось ряда районов, которые располагаются на юг от Хайфы – до Иерусалима и Тель-Авива.
«В рамках изменений было решено ввести дополнительные ограничения в районах по всей стране. Ограничения на деятельность и собрания были введены для следующих районов: Кармиэль, Вади-Ара, Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон, Шефела, Иерусалим и Шфела. В остальной части страны правила не меняются», – говорится в сообщении.
Согласно указаниям ЦАХАЛ, мероприятия в сфере образования могут проводиться в месте, откуда в случае тревоги можно добраться до защищенного пространства. Такие же меры распространяются на рабочие места. Собрания и богослужения могут проводиться с ограничениями числа участников: на открытой территории – до 30 человек, в закрытых помещениях – до 300 человек.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудило нападение ЦАХАЛ на Ливан. Оно призвало власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.