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Армия Израиля ужесточила требования в сфере гражданской обороны в центре страны

Ведомости

Армия обороны Израиля ужесточила требования к населению в центре страны, сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. Это коснулось ряда районов, которые располагаются на юг от Хайфы – до Иерусалима и Тель-Авива.

«В рамках изменений было решено ввести дополнительные ограничения в районах по всей стране. Ограничения на деятельность и собрания были введены для следующих районов: Кармиэль, Вади-Ара, Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон, Шефела, Иерусалим и Шфела. В остальной части страны правила не меняются», – говорится в сообщении.

Согласно указаниям ЦАХАЛ, мероприятия в сфере образования могут проводиться в месте, откуда в случае тревоги можно добраться до защищенного пространства. Такие же меры распространяются на рабочие места. Собрания и богослужения могут проводиться с ограничениями числа участников: на открытой территории – до 30 человек, в закрытых помещениях – до 300 человек.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудило нападение ЦАХАЛ на Ливан. Оно призвало власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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