Армия Израиля ужесточила требования в сфере гражданской обороны в центре страны

Согласно указаниям ЦАХАЛ, мероприятия в сфере образования могут проводиться в месте, откуда в случае тревоги можно добраться до защищенного пространства. Такие же меры распространяются на рабочие места. Собрания и богослужения могут проводиться с ограничениями числа участников: на открытой территории – до 30 человек, в закрытых помещениях – до 300 человек.