Алиев назначил послом Азербайджана в России Рахмана Мустафаева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил послом республики в России Рахмана Мустафаева. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.
«Назначить Рахмана Сахиб оглу Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации», – говорится в сообщении.
23 сентября Алиев отозвал с должности посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы. Этот пост дипломат занимал более 18 лет. 30 сентября президент России Владимир Путин наградил бывшего посла орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.
В середине августа ️Бюльбюль-оглы сообщал ТАСС о завершении своей дипмиссии в Москве и планах работать в городе Шуша в Карабахе, где родился его отец. Дипломат пожелал успехов своему преемнику.
Мустафаев родился 26 сентября 1963 г. в Баку. С октября 2009 г. по июнь 2017 г. был послом Азербайджана в Греции, с июня 2017 г. по октябрь 2022 г. – послом во Франции. С октября 2022 г. занимал пост посла республики в Нидерландах. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.