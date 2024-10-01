Алиев назначил послом Азербайджана в России Рахмана Мустафаева

Мустафаев родился 26 сентября 1963 г. в Баку. С октября 2009 г. по июнь 2017 г. был послом Азербайджана в Греции, с июня 2017 г. по октябрь 2022 г. – послом во Франции. С октября 2022 г. занимал пост посла республики в Нидерландах. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.