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Алиев назначил послом Азербайджана в России Рахмана Мустафаева

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил послом республики в России Рахмана Мустафаева. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

«Назначить Рахмана Сахиб оглу Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации», – говорится в сообщении.

23 сентября Алиев отозвал с должности посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы. Этот пост дипломат занимал более 18 лет. 30 сентября президент России Владимир Путин наградил бывшего посла орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.

В середине августа ️Бюльбюль-оглы сообщал ТАСС о завершении своей дипмиссии в Москве и планах работать в городе Шуша в Карабахе, где родился его отец. Дипломат пожелал успехов своему преемнику.

Мустафаев родился 26 сентября 1963 г. в Баку. С октября 2009 г. по июнь 2017 г. был послом Азербайджана в Греции, с июня 2017 г. по октябрь 2022 г. – послом во Франции. С октября 2022 г. занимал пост посла республики в Нидерландах. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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