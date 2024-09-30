Путин наградил орденом бывшего посла Азербайджана за укрепление связей
Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла Азербайджана Полада Бюльбюль-оглы орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Бюльбюль-оглы был удостоен высокой награды за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.
23 сентября на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева появилась информация о том, что глава республики отозвал Бюльбюль-оглы с должности посла в России. Этот пост бывший посол Азербайджана в РФ занимал более 18 лет. В середине августа ️Бюльбюль-оглы сообщал ТАСС о завершении своей дипмиссии в Москве и планах работать в городе Шуша в Карабахе, где родился его отец.