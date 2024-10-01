Армия Израиля заявила о новом точечном ударе по Бейруту
Армия обороны Израиля заявила о новом точечном ударе по Бейруту – столице Ливана. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном канале ЦАХАЛ в Telegram.
«ЦАХАЛ нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности будут позже», – говорится в сообщении.
Одновременно с заявлением израильской армии шиитское движение «Хезболла» на своей странице в Telegram сообщило, что атаки коснулись южного пригорода Бейрута.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
С началом рейдов в Ливане ЦАХАЛ ужесточила требования к населению в центре Израиля. Это коснулось ряда районов, которые располагаются на юг от города Хайфа – до Иерусалима и Тель-Авива. Ограничения коснулись массовых мероприятий.