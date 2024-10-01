Песков: разговора Путина с Нетаньяху пока не планируется
Разговора президента России Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на данный момент не запланировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Пескова.
Ранее израильский портал Ynet утверждал, что Израиль ведет контакты с Россией на предмет возможных переговоров Путина и Нетаньяху. Публикация появилась до удара Ирана по Израилю вечером 1 октября, но анонсировалась на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Вечером 1 октября Иран нанес ракетные удары по Израилю. В тот же время произошел теракт в израильском городе Тель-Авиве: двое вооруженных террористов открыли огонь по мирным жителям. Погибли шесть человек, девять пострадало.
Ракетный удар по Израилю стал ответом на убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.