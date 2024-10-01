Захарова назвала провалом администрации Байдена эскалацию на Ближнем Востоке

Захарова назвала провалом администрации Байдена эскалацию на Ближнем ВостокеПо ее словам, усилия Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и «тупику»
Представитель МИД Мария Захарова назвала «полным провалом» администрации президента США Джо Байдена эскалацию на Ближнем Востоке на фоне ударов Ирана по Израилю. Соответствующее заявление она сделала в своем Тelegram-канале.
«Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов», – написала дипломат.
Она также сообщила, что усилия госсекретаря США Энтони Блинкена привели к «десяткам тысяч жертв и тупику». Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Reuters писало, что Иран предупредил Россию и США перед атакой на Израиль. Однако позже постпредство Тегерана в ООН сообщило, что американская сторона не была предупреждена перед ударом, а только после.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар законен и является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала ответить на обстрел.
ЦАХАЛ в ночь на 1 октября приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».