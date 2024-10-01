Захарова назвала провалом администрации Байдена эскалацию на Ближнем Востоке

Она также сообщила, что усилия госсекретаря США Энтони Блинкена привели к «десяткам тысяч жертв и тупику». Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Reuters писало, что Иран предупредил Россию и США перед атакой на Израиль. Однако позже постпредство Тегерана в ООН сообщило, что американская сторона не была предупреждена перед ударом, а только после.