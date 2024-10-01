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Захарова назвала провалом администрации Байдена эскалацию на Ближнем Востоке

По ее словам, усилия Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и «тупику»
Ведомости

Представитель МИД Мария Захарова назвала «полным провалом» администрации президента США Джо Байдена эскалацию на Ближнем Востоке на фоне ударов Ирана по Израилю. Соответствующее заявление она сделала в своем Тelegram-канале.

«Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов», – написала дипломат.

Она также сообщила, что усилия госсекретаря США Энтони Блинкена привели к «десяткам тысяч жертв и тупику». Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Reuters писало, что Иран предупредил Россию и США перед атакой на Израиль. Однако позже постпредство Тегерана в ООН сообщило, что американская сторона не была предупреждена перед ударом, а только после.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар законен и является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала ответить на обстрел.

ЦАХАЛ в ночь на 1 октября приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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