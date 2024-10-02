Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Верхнекаменское в ДНР
Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль село Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В сводке о ходе проведения специальной военной операции также говорится, что военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение формированиям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр ДНР. В целом за сутки российские войска осуществили удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
1 октября Минобороны РФ также сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области – сел Крутой Яр и Вишневое.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российскими войсками по настоящий день.