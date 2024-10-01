Что известно о ситуации в Курской области на 1 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 1 октябряРоссийские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через госграницу
По состоянию на 1 октября бои в Курской области продолжаются 57-й день. Вооруженные силы России отразили две попытки ВСУ прорваться через государственную границу.
«Ведомости» собрали последние данные о ситуации в Курской области.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово, рассказали в Минобороны. Подразделения группировки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Плехово. В результате украинская сторона потеряла до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль.
Российские военные при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении населенного пункта Новый Путь. Противник потерял около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, а также боевую бронированную машину и три автомобиля.
Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.
В граничащей с Курской областью украинской Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Будивильное, Глухов, Клевань, Кучеровка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Студенок и Ястребщина.
За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три боевых бронированных машины, а также пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Сообщения региональных властей
1 октября в Курской области трижды объявлялась ракетная опасность. В небе над регионом был сбит украинский БПЛА, а на подлете к приграничью – авиационная бомба, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
По данным пресс-служба правительства региона, с середины сентября, когда Министерство обороны сообщило об освобождении первых 10 населенных пунктов, российские военные эвакуировали из Кореневского и Суджанского районов 282 человека. Из них 130 находились в розыске по заявлениям родственников.
Награды
Смирнов также рассказал, что вручил награды сотрудникам центра «Патриот», «которые в критической ситуации проявили себя истинными героями». Они принимали активное участие в эвакуации жителей приграничных районов, «помогали сохранить людям жизнь и обеспечить их безопасность».
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Звание Героя России присвоено журналисту за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. 7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У журналиста диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В Курской области Поддубный освещал события во время боев Вооруженных сил РФ и украинских военных после вторжения ВСУ в регион 6 августа.
Помощь жителям Курской области
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что северная столица приняла дополнительно третью группу детей из Курской области: прибыли 150 школьников, которые будут жить и учиться в Петербурге. «Сделаем все, чтобы они были окружены заботой и провели время с пользой – наши гости смогут воспользоваться возможностями петербургского дополнительного образования», – добавил глава города.