Что известно о ситуации в Курской области на 1 октября

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Звание Героя России присвоено журналисту за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. 7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У журналиста диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В Курской области Поддубный освещал события во время боев Вооруженных сил РФ и украинских военных после вторжения ВСУ в регион 6 августа.