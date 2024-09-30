Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Указ опубликован на портале правой информации.
Звание Героя России присвоено журналисту за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, говорится в документе.
7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У журналиста диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.
В Курской области Поддубный освещал события во время боев Вооруженных сил (ВС) РФ и украинских военных после вторжения ВСУ в регион 6 августа. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).