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Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Указ опубликован на портале правой информации.

Звание Героя России присвоено журналисту за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, говорится в документе.

7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У журналиста диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

В Курской области Поддубный освещал события во время боев Вооруженных сил (ВС) РФ и украинских военных после вторжения ВСУ в регион 6 августа. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).

Поздравляя Поддубного с днем рождения 22 августа, Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе, сообщали в Кремле. 8 сентября Союз журналистов России присудил военкору премию «Солидарность». 13 сентября Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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