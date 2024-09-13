Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения
Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Поддубный был ранен 7 августа в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У журналиста ВГТРК диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.
В Курской области Поддубный освещал события во время боев Вооруженных сил (ВС) России и украинских подразделений после вторжения украинских военных в российский регион 6 августа. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).
Поздравляя Поддубного с днем рождения 22 августа, президент РФ Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе, сообщили в Кремле. 8 сентября Союз журналистов России присудил военкору премию «Солидарность».