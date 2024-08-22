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Путин поздравил раненного в Курской области военкора Поддубного с днем рождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин позвонил журналисту Евгению Поддубному и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства поздравил военкора с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», – сообщили в Кремле.

22 августа Поддубному исполняется 41 год. Он был ранен 7 августа в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У военкора диагностированы ожоги, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

Поддубный освещал события в Курской области во время боев Вооруженных сил России и украинских подразделений. ВСУ вторглись в регион 6 августа, столкновения продолжаются уже более двух недель. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также действует режим контртеррористической операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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