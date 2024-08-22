Путин поздравил раненного в Курской области военкора Поддубного с днем рождения
Президент России Владимир Путин позвонил журналисту Евгению Поддубному и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава государства поздравил военкора с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», – сообщили в Кремле.
22 августа Поддубному исполняется 41 год. Он был ранен 7 августа в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У военкора диагностированы ожоги, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.
Поддубный освещал события в Курской области во время боев Вооруженных сил России и украинских подразделений. ВСУ вторглись в регион 6 августа, столкновения продолжаются уже более двух недель. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также действует режим контртеррористической операции.