Путин поздравил раненного в Курской области военкора Поддубного с днем рождения

22 августа Поддубному исполняется 41 год. Он был ранен 7 августа в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У военкора диагностированы ожоги, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.