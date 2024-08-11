Поддубный рассказал о своем ранении при атаке дрона ВСУ

Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в местную областную больницу с ожогами. Врач курской больницы сообщил «России 24», что у него также диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.