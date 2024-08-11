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Поддубный рассказал о своем ранении при атаке дрона ВСУ

Ведомости

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал журналисту телеканала «Россия 1» Евгению Попову о моменте атаки на его автомобиль украинского дрона.

«Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине выстрелили. Помню, что отчаянно хотел жить», – сказал военкор. Фрагмент интервью опубликовал Попов у себя в канале.

Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в местную областную больницу с ожогами. Врач курской больницы сообщил «России 24», что у него также диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. 

8 августа Поддубного доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. 

Военкор работал в Курской области в связи с атакой ВСУ на российский регион. Утром 6 августа украинские силы вторглись на территорию области. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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