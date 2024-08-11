Поддубный рассказал о своем ранении при атаке дрона ВСУ
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал журналисту телеканала «Россия 1» Евгению Попову о моменте атаки на его автомобиль украинского дрона.
«Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине выстрелили. Помню, что отчаянно хотел жить», – сказал военкор. Фрагмент интервью опубликовал Попов у себя в канале.
Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в местную областную больницу с ожогами. Врач курской больницы сообщил «России 24», что у него также диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.
8 августа Поддубного доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Военкор работал в Курской области в связи с атакой ВСУ на российский регион. Утром 6 августа украинские силы вторглись на территорию области. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).