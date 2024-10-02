Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Израильские СМИ писали, что по стране было выпущено около 500 ракет. Израильская армия утверждает, что их было около 180. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израильские военные заявили, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.