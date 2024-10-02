Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских государств в Москве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга.
«Она (просьба послов о встрече. – "Ведомости") поступила вчера поздно вечером, соответственно, была удовлетворена. И сегодня эта встреча состоялась», – сказала Захарова, отметив, что разговор был внеплановым.
Во время встречи Лавров и дипломатические представители стран обсудили «беспрецедентную эскалацию», участники выступили за незамедлительное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта. Они также выразили озабоченность по поводу рисков возникновения полномасштабного конфликта с разрушительными последствиями для всего региона.
Во время встречи было подчеркнуто, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность и ответственный подход в соответствии с решениями ООН и ее Совбеза. Представители арабских государств выразили признательность России за усилия, направленные на прекращение конфликта и нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Израильские СМИ писали, что по стране было выпущено около 500 ракет. Израильская армия утверждает, что их было около 180. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израильские военные заявили, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.