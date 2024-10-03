Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТДокумент подписан в обход президента Зурабишвили
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
«Закон, который я подписываю, не отражает нынешних, временных, меняющихся идей и идеологий, а основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях», – говорится в сообщении.
Он назвал символичным то, что «лидер бездомной и никчемной оппозиции» в лице президента Грузии Саломе Зурабишвили отказывается подписывать закон, защищающий «самое ценное для человека – семью и детей».
«Этот отказ наглядно показывает, где стоит Саломе Зурабишвили и где за ней прячутся антинациональные оппозиционеры, которые не осмелились открыто высказать свое мнение по этому закону и позорно сбежали из зала во время голосования по закону», – добавил он.
Папуашвили допустил, что закон вызовет критику у некоторых зарубежных партнеров: «но мы, грузины, никогда не боялись чужих оценок».
Согласно принятому закону, за нарушения будут введены штрафы. Например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы. Законопроект рассматривался в грузинском парламенте с июня. 17 сентября его единогласно поддержали 84 депутата. При этом оппозиция в голосовании не участвовала, она выступила с критикой инициативы.