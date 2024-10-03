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Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Документ подписан в обход президента Зурабишвили
Ведомости

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), следует из заявления Папуашвили в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Этот закон отказалась утвердить президент Саломе Зурабишвили.

«Закон, который я подписываю, не отражает нынешних, временных, меняющихся идей и идеологий, а основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях», – говорится в сообщении.

Он назвал символичным то, что «лидер бездомной и никчемной оппозиции» в лице президента Грузии Саломе Зурабишвили отказывается подписывать закон, защищающий «самое ценное для человека – семью и детей».

«Этот отказ наглядно показывает, где стоит Саломе Зурабишвили и где за ней прячутся антинациональные оппозиционеры, которые не осмелились открыто высказать свое мнение по этому закону и позорно сбежали из зала во время голосования по закону», – добавил он.

Папуашвили допустил, что закон вызовет критику у некоторых зарубежных партнеров: «но мы, грузины, никогда не боялись чужих оценок».

Согласно принятому закону, за нарушения будут введены штрафы. Например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы. Законопроект рассматривался в грузинском парламенте с июня. 17 сентября его единогласно поддержали 84 депутата. При этом оппозиция в голосовании не участвовала, она выступила с критикой инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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