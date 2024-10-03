Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Согласно принятому закону, за нарушения будут введены штрафы. Например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы. Законопроект рассматривался в грузинском парламенте с июня. 17 сентября его единогласно поддержали 84 депутата. При этом оппозиция в голосовании не участвовала, она выступила с критикой инициативы.