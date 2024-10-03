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Кремль: ветеран спецоперации может стать президентом России

Это не противоречит Конституции, отметил Дмитрий Песков
Ведомости

Ветеран боевых действий в зоне проведения спецоперации может стать президентом России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли это, Песков отметил, что это не противоречит Конституции. «По Конституции может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», – сказал он.

2 октября в Кремле сообщили, что новые назначения на ответственные должности получили уже 10 участников президентской образовательной программы «Время героев». Так, указом Владимира Путина председатель народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога был назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов получил должность руководителя «Движения первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации.

Путин поручил запустить в России проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине, в конце февраля 2024 г. Глава государства отмечал, что люди, вставшие с оружием на защиту Родины, должны выходить на ведущую позицию в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и предприятия.

Согласно Конституции, президентом РФ может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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