Новые назначения получили 10 участников образовательной программы «Время героев»

«Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и больше того, думаю, что для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», – сказал глава государства.