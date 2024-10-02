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Новые назначения получили 10 участников образовательной программы «Время героев»

Ведомости

На данный момент новые назначения на ответственные должности получили уже 10 участников президентской образовательной программы «Время героев», сообщает пресс-служба Кремля.

Так, указом Владимира Путина председатель народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога был назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов получил должность руководителя «Движения первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации.

Герой России Игорь Юргин стал главой Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), а Александр Суразов – Комитета по физической культуре и спорту Алтая.

Евгений Чинцов занял пост председателя гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым заместителем мэра Ставрополя, а Герой России Роман Кулаков – депутатом законодательного собрания Севастополя.

Кроме того, Константин Яшин стал главой научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», а Герой России Владимир Сайбель получил пост заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

По данным Кремля, предложения насчет работы в администрации президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях получили еще 10 участников президентской программы.

На встрече с Жогой Путин выразил уверенность, что получившие назначения участники программы справятся с новой работой.

«Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и больше того, думаю, что для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», – сказал глава государства.

В ответ Жога отметил, что платформа обучения по программе дает большой багаж знаний. По его мнению, доверие президента к участникам «Времени героев» будет оправдано.

22 сентября «Ведомости» со ссылкой на три источника писали, что во внутриполитическом блоке Кремля, курируемом первым заместителем руководителя администрации президента (АП) Сергеем Кириенко, с июля проходят стажировку несколько бывших участников спецоперации, обучающихся по программе «Время героев». Информация была подтверждена пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Путин поручил запустить в России проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине, в конце февраля 2024 г. Президент отмечал, что люди, вставшие с оружием на защиту Родины, «должны выходить на ведущую позицию и в системе образования, и в воспитании молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпании, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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