Новые назначения получили 10 участников образовательной программы «Время героев»
На данный момент новые назначения на ответственные должности получили уже 10 участников президентской образовательной программы «Время героев», сообщает пресс-служба Кремля.
Так, указом Владимира Путина председатель народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога был назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов получил должность руководителя «Движения первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации.
Герой России Игорь Юргин стал главой Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), а Александр Суразов – Комитета по физической культуре и спорту Алтая.
Евгений Чинцов занял пост председателя гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым заместителем мэра Ставрополя, а Герой России Роман Кулаков – депутатом законодательного собрания Севастополя.
Кроме того, Константин Яшин стал главой научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», а Герой России Владимир Сайбель получил пост заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».
По данным Кремля, предложения насчет работы в администрации президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях получили еще 10 участников президентской программы.
На встрече с Жогой Путин выразил уверенность, что получившие назначения участники программы справятся с новой работой.
«Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и больше того, думаю, что для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», – сказал глава государства.
В ответ Жога отметил, что платформа обучения по программе дает большой багаж знаний. По его мнению, доверие президента к участникам «Времени героев» будет оправдано.
22 сентября «Ведомости» со ссылкой на три источника писали, что во внутриполитическом блоке Кремля, курируемом первым заместителем руководителя администрации президента (АП) Сергеем Кириенко, с июля проходят стажировку несколько бывших участников спецоперации, обучающихся по программе «Время героев». Информация была подтверждена пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Путин поручил запустить в России проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине, в конце февраля 2024 г. Президент отмечал, что люди, вставшие с оружием на защиту Родины, «должны выходить на ведущую позицию и в системе образования, и в воспитании молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпании, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».