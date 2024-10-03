Посол: Москва и Доха согласовывают дату поездки Путина в Катар

По словам посла, было приглашение от Путина эмиру Катара. Эмир сделал обратное приглашение. Агентство напоминает, что последний раз Путин и эмир Катара встречались в начале июля в Астане в рамках проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля Путин официально пригласил эмира в Россию. Путин поблагодарил эмира Катара за подготовку к проведению чемпионата мира по футболу и заявил, что Россией подготовлен меморандум по взаимопониманию между министерствами спорта.