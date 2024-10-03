Посол: Москва и Доха согласовывают дату поездки Путина в Катар
Москва и Доха обсуждают дату поездки президента Владимира Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова посла Катара в РФ Ахмеда бен Насер бен Джасим Аль Тани.
По словам посла, было приглашение от Путина эмиру Катара. Эмир сделал обратное приглашение. Агентство напоминает, что последний раз Путин и эмир Катара встречались в начале июля в Астане в рамках проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля Путин официально пригласил эмира в Россию. Путин поблагодарил эмира Катара за подготовку к проведению чемпионата мира по футболу и заявил, что Россией подготовлен меморандум по взаимопониманию между министерствами спорта.
Президент РФ также отметил посредничество Катара по вопросам кризиса на Ближнем востоке, участие в согласовании усилий по прекращению огня между Израилем и «Хамасом» и обмену удерживаемых лиц.
Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на взаимном уважении и доверии. Он заверил, что Катар продолжит выполнять свою коммуникативную роль, и поблагодарил за доверие в вопросе возвращения российских и украинских детей в их семьи.
По его словам, объем инвестиций Катара в российскую экономику составляет около $13 млрд, Катар намерен увеличивать эту цифру.