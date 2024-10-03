Зеленский: союзники Киева не готовы сбивать ракеты и дроны РФ над Украиной
Западные союзники пока не готовы сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над Украиной, Киев «работает со всеми», заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в украинской столице.
При этом украинский президент упомянул конфликт на Ближнем Востоке, отметив готовность стран Запада помогать Израилю защитить его воздушное пространство.
«Безусловно, хочется, чтобы про Украину не забывали [на фоне обострения на Ближнем Востоке]», – сказал Зеленский (цитата по ТАСС).
В своей речи украинский лидер также снова призвал союзников обеспечить поставки Киеву «соответствующего оружия» и разрешить наносить удары вглубь российской территории.
13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что страна рассматривает возможность начать сбивать российские ракеты над Украиной. По данным «Униан», соответствующее предложение было включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой.
В начале августа Зеленский заявлял, что западные страны не хотят сбивать российские ракеты над украинской территорией из опасений «излишней эскалации», но Киев намерен настаивать на этом. Украинский президент отмечал, что Киев обсудит такую возможность с соседними странами. По его мнению, в этом вопросе необходима коалиция государств, так как для одной страны «это очень большая ответственность».