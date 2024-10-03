Зеленский: союзники Киева не готовы сбивать ракеты и дроны РФ над Украиной

В начале августа Зеленский заявлял, что западные страны не хотят сбивать российские ракеты над украинской территорией из опасений «излишней эскалации», но Киев намерен настаивать на этом. Украинский президент отмечал, что Киев обсудит такую возможность с соседними странами. По его мнению, в этом вопросе необходима коалиция государств, так как для одной страны «это очень большая ответственность».