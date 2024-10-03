Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Зеленский: союзники Киева не готовы сбивать ракеты и дроны РФ над Украиной

Ведомости

Западные союзники пока не готовы сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над Украиной, Киев «работает со всеми», заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в украинской столице.

При этом украинский президент упомянул конфликт на Ближнем Востоке, отметив готовность стран Запада помогать Израилю защитить его воздушное пространство.

«Безусловно, хочется, чтобы про Украину не забывали [на фоне обострения на Ближнем Востоке]», – сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

В своей речи украинский лидер также снова призвал союзников обеспечить поставки Киеву «соответствующего оружия» и разрешить наносить удары вглубь российской территории.

13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что страна рассматривает возможность начать сбивать российские ракеты над Украиной. По данным «Униан», соответствующее предложение было включено в соглашение о совместной обороне между Киевом и Варшавой.

В начале августа Зеленский заявлял, что западные страны не хотят сбивать российские ракеты над украинской территорией из опасений «излишней эскалации», но Киев намерен настаивать на этом. Украинский президент отмечал, что Киев обсудит такую возможность с соседними странами. По его мнению, в этом вопросе необходима коалиция государств, так как для одной страны «это очень большая ответственность».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных