Бортников: вторжением в Курскую область ВСУ хотели спровоцировать Россию
ВСУ вторглись в Курскую область, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ и исключить предпосылки для переговоров. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
«Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жесткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, эта «вылазка» ВСУ в очередной раз продемонстрировала «преступную сущность» Киева.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что такой провокацией ВСУ хотели заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Но у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось, подчеркнул глава государства.
3 октября Минобороны сообщило о взятии под контроль Угледара. Бои за город шли с начала спецоперации в феврале 2022 г. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Угледар имеет стратегическое значение, теперь продвижение вперед на данном участке будет идти легче.