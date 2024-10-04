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Бортников: вторжением в Курскую область ВСУ хотели спровоцировать Россию

Ведомости

ВСУ вторглись в Курскую область, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ и исключить предпосылки для переговоров. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

«Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жесткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, эта «вылазка» ВСУ в очередной раз продемонстрировала «преступную сущность» Киева.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что такой провокацией ВСУ хотели заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Но у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось, подчеркнул глава государства.

3 октября Минобороны сообщило о взятии под контроль Угледара. Бои за город шли с начала спецоперации в феврале 2022 г. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Угледар имеет стратегическое значение, теперь продвижение вперед на данном участке будет идти легче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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