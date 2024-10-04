Лавров: США поощряют расширение зоны военных действий на Ближнем Востоке
США не осудили атаки Израиля на Ливан и фактически поощряют страну к расширению зоны военных действий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщается на сайте МИД РФ.
«После того как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства. Таким образом, Вашингтон фактически поощряет своего ближневосточного союзника к расширению зоны военных действий», – подчеркнул Лавров.
По его словам, тревогу вызывают и методы политических убийств лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании 31 июля в Тегеране и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы 27 сентября в Бейруте. Примером террористических методов для достижения политических целей министр назвал атаку на Ливан путем подрыва беспроводных устройств. Он призвал немедленно расследовать произошедшее.
Лавров добавил, что актам терроризма 7 октября 2023 г. не может быть оправдания, но факт, что эта трагедия используется для коллективного наказания палестинцев, вызывает негодование. Убийству мирных граждан американским оружием необходимо положить конец, подчеркнул министр. В сектор Газа должна доставляться гумпомощь, в анклаве необходимо организовавать восстановление инфраструктуры. Нужно гарантировать реализацию права палестинцев на самоопределение и позволить им создать государство в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, считает министр.
Взрывы пейджеров предполагаемых участников ливанской «Хезболлы» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству лидера движения. «Хезболла» обвинила в случившемся Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог при этом отверг причастность страны.
Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию Хании и Насраллы.