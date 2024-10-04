Лавров: США поощряют расширение зоны военных действий на Ближнем Востоке

Лавров добавил, что актам терроризма 7 октября 2023 г. не может быть оправдания, но факт, что эта трагедия используется для коллективного наказания палестинцев, вызывает негодование. Убийству мирных граждан американским оружием необходимо положить конец, подчеркнул министр. В сектор Газа должна доставляться гумпомощь, в анклаве необходимо организовавать восстановление инфраструктуры. Нужно гарантировать реализацию права палестинцев на самоопределение и позволить им создать государство в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, считает министр.