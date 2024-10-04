Песков: пока контактов с Гросси в планах Путина нет

6 августа на территорию Курской области зашли украинские силы. Бои в регионе продолжаются почти два месяца. Российская сторона уже обвиняла ВСУ в попытках обстрелять станцию, также сообщалось, что Курская АЭС могла быть одной из целей вторжения украинских военных в регион.