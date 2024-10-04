Песков: пока контактов с Гросси в планах Путина нет
В настоящий момент планов по контактам президента России Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление Гросси о возможной встрече с Путиным и недавнюю атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую атомную электростанцию (АЭС).
«Киев продолжает играть с огнем. И в наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, доводим это до сведения представителей МАГАТЭ. Пока контактов с Гросси в планах Путина нет», – уточнил Песков.
3 октября Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Mash утверждает, что атака могла быть совершена «французской авиабомбой», которая упала в 5 км от станции. Shot пишет, что было четыре прилета снарядов, ракеты отразили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).
Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что российские средства ПВО подавили украинский беспилотник в Курчатове. В результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС. В Telegram-канале Курской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме.
6 августа на территорию Курской области зашли украинские силы. Бои в регионе продолжаются почти два месяца. Российская сторона уже обвиняла ВСУ в попытках обстрелять станцию, также сообщалось, что Курская АЭС могла быть одной из целей вторжения украинских военных в регион.