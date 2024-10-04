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МИД Аргентины пообещал отнять Фолклендские острова у Британии

Ведомости

Аргентина намерена установить суверенитет над спорными с Великобританией Фолклендскими (в Аргентине – Мальвинскими) островами, заявила министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино.

«Давний спор между Великобританией и Маврикием сегодня завершился, маврикийцам удалось отстоять свой архипелаг Чагос. Эта веха подразумевает конец [существования] последней английской колонии», – написала она в X. Речь идет о соглашении между Великобританией и Маврикием о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под контроль островной республики.

Мондино уточнила, что теперь Аргентина намерена «восстановить полный суверенитет» над Фолклендскими островами, которые «были, есть и всегда будут аргентинскими».

Аргентина на протяжении почти 200 лет оспаривает у Великобритании Фолклендские острова, которые в стране называют Мальвинскими.

В июне 2024 г. Мондино сообщила, что правительство Аргентины принимает меры для возобновления переговоров с Великобританией по поводу спорных Фолклендских островов. Министр говорила, что Аргентина не считает применимым право на самоопределение по отношению к жителям островов, но «не безразлична к их интересам и благополучию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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