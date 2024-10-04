МИД Аргентины пообещал отнять Фолклендские острова у Британии

В июне 2024 г. Мондино сообщила, что правительство Аргентины принимает меры для возобновления переговоров с Великобританией по поводу спорных Фолклендских островов. Министр говорила, что Аргентина не считает применимым право на самоопределение по отношению к жителям островов, но «не безразлична к их интересам и благополучию».