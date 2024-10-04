МИД Аргентины пообещал отнять Фолклендские острова у Британии
Аргентина намерена установить суверенитет над спорными с Великобританией Фолклендскими (в Аргентине – Мальвинскими) островами, заявила министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино.
«Давний спор между Великобританией и Маврикием сегодня завершился, маврикийцам удалось отстоять свой архипелаг Чагос. Эта веха подразумевает конец [существования] последней английской колонии», – написала она в X. Речь идет о соглашении между Великобританией и Маврикием о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под контроль островной республики.
Мондино уточнила, что теперь Аргентина намерена «восстановить полный суверенитет» над Фолклендскими островами, которые «были, есть и всегда будут аргентинскими».
Аргентина на протяжении почти 200 лет оспаривает у Великобритании Фолклендские острова, которые в стране называют Мальвинскими.
В июне 2024 г. Мондино сообщила, что правительство Аргентины принимает меры для возобновления переговоров с Великобританией по поводу спорных Фолклендских островов. Министр говорила, что Аргентина не считает применимым право на самоопределение по отношению к жителям островов, но «не безразлична к их интересам и благополучию».