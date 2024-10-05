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ВС РФ взяли под контроль Желанное Второе в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь снарядов HIMARS, три бомбы Hammer и 55 украинских беспилотников самолетного типа. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

3 октября Минобороны РФ объявило о взятии Угледара в ДНР. Бои за город продолжались с февраля 2022 г. В январе этого года глава ДНР Денис Пушилин говорил, что контроль над Угледаром может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав пяти соединений и воинских частей: 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду, 36-ю и 37-ю отдельные гвардейские мотострелковые бригады, 40-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк. Все они отличились при взятии под контроль Угледара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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