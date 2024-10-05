ВС РФ взяли под контроль Желанное Второе в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь снарядов HIMARS, три бомбы Hammer и 55 украинских беспилотников самолетного типа. Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
3 октября Минобороны РФ объявило о взятии Угледара в ДНР. Бои за город продолжались с февраля 2022 г. В январе этого года глава ДНР Денис Пушилин говорил, что контроль над Угледаром может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав пяти соединений и воинских частей: 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду, 36-ю и 37-ю отдельные гвардейские мотострелковые бригады, 40-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк. Все они отличились при взятии под контроль Угледара.