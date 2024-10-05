Путин в телефонном разговоре поздравил Рахмона с днем рождения

В ноябре 2023 г. Рахмон посетил Россию с двухдневным официальным визитом и встретился с Путиным. Тогда стороны подписали соглашения о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности, науке, инспекции труда, подготовке кадров, ряд договоренностей в транспортной сфере и соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного таможенного оператора, что упростит и ускорит движение товаров между странами. На встрече Путин также наградил таджикистанского лидера российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.