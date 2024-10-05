Путин в телефонном разговоре поздравил Рахмона с днем рождения
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил таджикистанского лидера Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Главы стран обсудили ряд вопросов в связи с предстоящим заседанием Совета глав государств СНГ 8 октября.
Российский лидер заметил, что под руководством Рахмона Таджикистан играет важную роль в региональных и международных делах.
5 октября в поздравительной телеграмме Путин сообщил, что собирается встретиться с Рахмоном в ближайшие дни в Москве.
В ноябре 2023 г. Рахмон посетил Россию с двухдневным официальным визитом и встретился с Путиным. Тогда стороны подписали соглашения о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности, науке, инспекции труда, подготовке кадров, ряд договоренностей в транспортной сфере и соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного таможенного оператора, что упростит и ускорит движение товаров между странами. На встрече Путин также наградил таджикистанского лидера российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.