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Путин в телефонном разговоре поздравил Рахмона с днем рождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил таджикистанского лидера Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы стран обсудили ряд вопросов в связи с предстоящим заседанием Совета глав государств СНГ 8 октября.

Российский лидер заметил, что под руководством Рахмона Таджикистан играет важную роль в региональных и международных делах.

5 октября в поздравительной телеграмме Путин сообщил, что собирается встретиться с Рахмоном в ближайшие дни в Москве.

В ноябре 2023 г. Рахмон посетил Россию с двухдневным официальным визитом и встретился с Путиным. Тогда стороны подписали соглашения о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности, науке, инспекции труда, подготовке кадров, ряд договоренностей в транспортной сфере и соглашение о взаимном признании институтов уполномоченного таможенного оператора, что упростит и ускорит движение товаров между странами. На встрече Путин также наградил таджикистанского лидера российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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