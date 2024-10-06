В Ливане перенесли начало учебного года на 4 ноября

Занятия начнутся позднее на фоне «продолжающихся массированных израильских бомбардировок», которые затронули несколько регионов страны, сообщил он на пресс-конференции 6 октября. Халаби уточнил, что государственные школы и профессионально-технические учреждения начнут работать 4 ноября, но занятия будут проводиться удаленно или в смешанном формате. Чиновник выразил надежду, что «учебный год не будет потерян, несмотря на сложные обстоятельства».