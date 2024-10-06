В Ливане перенесли начало учебного года на 4 ноября
Начало учебного года в Ливане решено перенести на 4 ноября, сообщил исполняющий обязанности министра просвещения и высшего образования республики Аббас Халаби. Об этом сообщает L’Orient Today.
Занятия начнутся позднее на фоне «продолжающихся массированных израильских бомбардировок», которые затронули несколько регионов страны, сообщил он на пресс-конференции 6 октября. Халаби уточнил, что государственные школы и профессионально-технические учреждения начнут работать 4 ноября, но занятия будут проводиться удаленно или в смешанном формате. Чиновник выразил надежду, что «учебный год не будет потерян, несмотря на сложные обстоятельства».
В частных школах занятия, по его словам, могут продолжаться удаленно, если есть такая возможность. Университеты также примут решение о возможности возобновления очных занятий с 7 октября.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера», нанося удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды на юге Ливана. 3 октября Армия обороны Израиля сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи движения «Хезболла» в Бейруте. С начала палестино-израильского конфликта свои дома в Ливане покинули более 1 млн человек, сообщил 3 октября исполняющий обязанности премьер-министра республики Наджиб Микати.