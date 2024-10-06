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В Ливане перенесли начало учебного года на 4 ноября

Ведомости

Начало учебного года в Ливане решено перенести на 4 ноября, сообщил исполняющий обязанности министра просвещения и высшего образования республики Аббас Халаби. Об этом сообщает L’Orient Today. 

Занятия начнутся позднее на фоне «продолжающихся массированных израильских бомбардировок», которые затронули несколько регионов страны, сообщил он на пресс-конференции 6 октября. Халаби уточнил, что государственные школы и профессионально-технические учреждения начнут работать 4 ноября, но занятия будут проводиться удаленно или в смешанном формате. Чиновник выразил надежду, что «учебный год не будет потерян, несмотря на сложные обстоятельства».

В частных школах занятия, по его словам, могут продолжаться удаленно, если есть такая возможность. Университеты также примут решение о возможности возобновления очных занятий с 7 октября.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера», нанося удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды на юге Ливана. 3 октября Армия обороны Израиля сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи движения «Хезболла» в Бейруте. С начала палестино-израильского конфликта свои дома в Ливане покинули более 1 млн человек, сообщил 3 октября исполняющий обязанности премьер-министра республики Наджиб Микати.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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