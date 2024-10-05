The Guardian: яхты Princess эвакуируют ливанцев из-за нехватки рейсов
Яхта Princess 2010 участвует в эвакуации людей из Ливана, который с сентября подвергается обстрелам со стороны Израиля, стоимость места на 24-метровом судне составляет $1800, узнала The Guardian.
С 23 сентября, когда начались бомбардировки, две яхты совершили около 30 поездок, перевозя семьи из Бейрута на Кипр, сообщил газете брокер Хаилил Бехара. Спрос на такие поездки высокий, так как ливанцы после начала атак стремятся покинуть страну любым способом на фоне нехватки мест в самолетах. Аэропорт Бейрута открыт, но летать туда теперь будет только национальный авиаперевозчик Middle East Airlines, указывает издание. Посольства также фрахтовали частные рейсы для своих граждан. В частности, 4 октября Греция отправила военно-транспортный самолет C-130 в Бейрут для эвакуации 60 человек.
В правительстве Ливана уточнили, что за последние 10 дней более 300 000 человек перешли границу с Сирией. С начала палестино-израильского конфликта свои дома в Ливане покинули более 1 млн человек, сообщил 3 октября исполняющий обязанности премьер-министра республики Наджиб Микати.
По данным ООН, которые озвучил 2 октября генсек организации Антониу Гутерриш, с октября 2023 г. в Ливане из-за обстрелов погибли более 1700 человек.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера», нанося удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. 3 октября Армия обороны Израиля сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи движения «Хезболла» в Бейруте.