The Guardian: яхты Princess эвакуируют ливанцев из-за нехватки рейсов

С 23 сентября, когда начались бомбардировки, две яхты совершили около 30 поездок, перевозя семьи из Бейрута на Кипр, сообщил газете брокер Хаилил Бехара. Спрос на такие поездки высокий, так как ливанцы после начала атак стремятся покинуть страну любым способом на фоне нехватки мест в самолетах. Аэропорт Бейрута открыт, но летать туда теперь будет только национальный авиаперевозчик Middle East Airlines, указывает издание. Посольства также фрахтовали частные рейсы для своих граждан. В частности, 4 октября Греция отправила военно-транспортный самолет C-130 в Бейрут для эвакуации 60 человек.