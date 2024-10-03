Самолет МЧС эвакуировал 60 россиян из Ливана в Москву
Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, исполняющих обязанности на территории Ливана, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
60 человек прибыло на территорию России этим рейсом.
Эвакуация была проведена в соответствии с указанием президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Ранее 3 октября армия обороны Израиля сообщила об атаке на штаб разведки и центр связи шиитского движения «Хезболла» в Бейруте.