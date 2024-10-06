Против солдат ВСУ возбудили дело об убийстве жителей Курской области

22 сентября СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, которые причастны к расстрелу жителей Курской области. По данным следствия, 8 августа украинские военные из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля «ВАЗ» на участке дороги Льгов – Погребки в Суджанском районе Курской области. В результате обстрела погиб один человек, двое пострадали.