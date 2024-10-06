Против солдат ВСУ возбудили дело об убийстве жителей Курской области
Против украинских военных возбуждено уголовное дело об убийстве троих человек с особой жестокостью в Курской области, следует из сообщения главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) России.
Дело возбуждено по пунктам «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105, пунктам «а», «д», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).
По данным следствия, 11 августа военнослужащие 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп ВСУ «совершили убийство с особой жестокость двух женщин и одного мужчины».
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», – говорится в сообщении.
22 сентября СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, которые причастны к расстрелу жителей Курской области. По данным следствия, 8 августа украинские военные из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля «ВАЗ» на участке дороги Льгов – Погребки в Суджанском районе Курской области. В результате обстрела погиб один человек, двое пострадали.
С 6 августа в приграничной Курской области продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) РФ и ВСУ. С начала августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.
Минобороны РФ 6 октября сообщило, что за все время боев на данном направлении Украина потеряла более 20 800 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты (БМП), 98 бронетранспортеров (БТР) и др.