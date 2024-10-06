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Против солдат ВСУ возбудили дело об убийстве жителей Курской области

Ведомости

Против украинских военных возбуждено уголовное дело об убийстве троих человек с особой жестокостью в Курской области, следует из сообщения главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по пунктам «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105, пунктам «а», «д», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).  

По данным следствия, 11 августа военнослужащие 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп ВСУ «совершили убийство с особой жестокость двух женщин и одного мужчины». 

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», – говорится в сообщении.

22 сентября СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, которые причастны к расстрелу жителей Курской области. По данным следствия, 8 августа украинские военные из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля «ВАЗ» на участке дороги Льгов – Погребки в Суджанском районе Курской области. В результате обстрела погиб один человек, двое пострадали.

С 6 августа в приграничной Курской области продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) РФ и ВСУ. С начала августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.

Минобороны РФ 6 октября сообщило, что за все время боев на данном направлении Украина потеряла более 20 800 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты (БМП), 98 бронетранспортеров (БТР) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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