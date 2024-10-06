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Российское посольство призвало элиту Финляндии подумать о последствиях русофобии

Ведомости

Посольство России в Хельсинки призвало финскую элиту подумать о последствиях «антироссийской истерии». Сообщение диппредставительства было опубликовано в связи с призывами повреждать автомобили российских дипломатов.

В сообщении приводится заявление «одного из ведущих сотрудников» Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака, в котором он «вполне открыто призвал повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки».

«Публикации многих сотрудников Внешнеполитического института и раньше были направлены на разжигание русофобских настроений и военного психоза, однако призывы Салониуса-Пастернака к банальному вандализму и нарушению Венской конвенции и законов Финляндии переходят все границы», – говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что подобный призыв является «не рядовым случаем». Ведомство призвало политическую элиту Финляндии задуматься, к каким последствиям может привести «дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии в стране».

10 сентября канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти одобрил законопроект, который запрещает операции с недвижимостью лицам, чья страна «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии». 

Как говорил министр обороны страны Антти Хяккянен, недвижимости в Финляндии, в частности, будут лишены россияне. Запрет при этом не будет распространяться на лиц с двойным гражданством Финляндии и России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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