Российское посольство призвало элиту Финляндии подумать о последствиях русофобии
Посольство России в Хельсинки призвало финскую элиту подумать о последствиях «антироссийской истерии». Сообщение диппредставительства было опубликовано в связи с призывами повреждать автомобили российских дипломатов.
В сообщении приводится заявление «одного из ведущих сотрудников» Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака, в котором он «вполне открыто призвал повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки».
«Публикации многих сотрудников Внешнеполитического института и раньше были направлены на разжигание русофобских настроений и военного психоза, однако призывы Салониуса-Пастернака к банальному вандализму и нарушению Венской конвенции и законов Финляндии переходят все границы», – говорится в сообщении.
В посольстве заявили, что подобный призыв является «не рядовым случаем». Ведомство призвало политическую элиту Финляндии задуматься, к каким последствиям может привести «дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии в стране».
10 сентября канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти одобрил законопроект, который запрещает операции с недвижимостью лицам, чья страна «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии».
Как говорил министр обороны страны Антти Хяккянен, недвижимости в Финляндии, в частности, будут лишены россияне. Запрет при этом не будет распространяться на лиц с двойным гражданством Финляндии и России.