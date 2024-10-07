Бербок: Украине могут разрешить бить вглубь России немецким оружием

The Times писала, что президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений для ВСУ на удары по России дальнобойным оружием, включая британские Storm Shadow. Неназванный дипломат одной из натовских стран называл инициативу разрешить Киеву бить по России «британо-американским решением».