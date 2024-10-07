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Бербок: Украине могут разрешить бить вглубь России немецким оружием

Ведомости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут разрешить бить вглубь России немецким оружием, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает издание Tagesschau.

«Бербок не исключает, что Украине будет разрешено атаковать военные объекты в России с использованием оружия из немецких запасов в целях самообороны», – говорится в материале.

24 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что Великобритания и Франция не давали разрешения на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP для ударов по России.

The Times писала, что президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений для ВСУ на удары по России дальнобойным оружием, включая британские Storm Shadow. Неназванный дипломат одной из натовских стран называл инициативу разрешить Киеву бить по России «британо-американским решением».

В конце сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал отказ разрешить удары вглубь России «здравыми голосами» на Западе. Он также охарактеризовал просьбу Киева использовать поставляемое союзниками оружие для нанесения ударов вглубь России как очень опасное предложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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