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Ушаков: встреча Путина и Нетаньяху не планируется

Ведомости

Россия поддерживает определенные контакты с Израилем, но встреча президента РФ Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не планируется. Об этом журналистам рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, также в ближайших планах Путина нет визита в Катар, который вместе с США и Египтом выступает посредником в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».

«В конкретных планах визит в Катар не значится. Но приглашение у нашего лидера имеется», – рассказал Ушаков.

«РИА Новости» со ссылкой на слова посла Катара в РФ Ахмеда бен Насер бен Джасим Аль Тани 3 октября сообщало, что Москва и Доха обсуждают дату поездки Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию. По словам посла, было приглашение от Путина эмиру Катара. Эмир сделал обратное приглашение. 

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».

16 августа возобновились переговоры между Израилем и «Хамасом». Палестинское радикальное движение на переговорах о прекращении огня в секторе Газа с Израилем пытается привлечь Россию, Турцию и ООН в качестве дополнительных посредников. Но израильская сторона соглашается лишь на посредничество США, Катара и Египта, заявил в интервью Associated Press высокопоставленный представитель «Хамаса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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