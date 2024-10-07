Ушаков: встреча Путина и Нетаньяху не планируется
Россия поддерживает определенные контакты с Израилем, но встреча президента РФ Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не планируется. Об этом журналистам рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, также в ближайших планах Путина нет визита в Катар, который вместе с США и Египтом выступает посредником в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».
«В конкретных планах визит в Катар не значится. Но приглашение у нашего лидера имеется», – рассказал Ушаков.
«РИА Новости» со ссылкой на слова посла Катара в РФ Ахмеда бен Насер бен Джасим Аль Тани 3 октября сообщало, что Москва и Доха обсуждают дату поездки Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию. По словам посла, было приглашение от Путина эмиру Катара. Эмир сделал обратное приглашение.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».
16 августа возобновились переговоры между Израилем и «Хамасом». Палестинское радикальное движение на переговорах о прекращении огня в секторе Газа с Израилем пытается привлечь Россию, Турцию и ООН в качестве дополнительных посредников. Но израильская сторона соглашается лишь на посредничество США, Катара и Египта, заявил в интервью Associated Press высокопоставленный представитель «Хамаса».