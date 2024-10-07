Ушаков: встреча Путина и Нетаньяху не планируется

«РИА Новости» со ссылкой на слова посла Катара в РФ Ахмеда бен Насер бен Джасим Аль Тани 3 октября сообщало, что Москва и Доха обсуждают дату поездки Путина в Катар, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию. По словам посла, было приглашение от Путина эмиру Катара. Эмир сделал обратное приглашение.