Владимир Путин 11 октября проведет переговоры с президентом Ирана

Владимир Путин 11 октября проведет переговоры с президентом ИранаВстреча с Масудом Пезешкианом состоится в ходе визита лидера России в Туркменистан
Владимир Путин 11 октября посетит с рабочим визитом Туркмению. В Ашхабаде по приглашению президента страны Сердара Бердымухамедова Путин примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. На полях форума у президента России состоится первая встреча с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он не исключил и другие двусторонние переговоры в Туркмении.
«Встреча с Пезешкианом имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», – сказал Ушаков. Он напомнил, что встреча Путина с Пезешкианом также состоится и на саммите БРИКС в Казани. На вопрос журналистов о том, планируется ли у Путина встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Ушаков ответил, что не планируется. При этом он отметил, «определенные контакты» Россия с Израилем поддерживает.
Пезешкиан стал президентом Ирана по итогам июньских выборов. Выборы проводились в стране после гибели в авиакатастрофе прежнего президента Ирана Ибрахима Раиси. На Генассамблее ООН в сентябре Пезешкиан заявил журналистам, что Иран готов сесть за стол переговоров с американцами и европейцами, а также что «Иран никогда не одобрял российскую агрессию против украинской территории». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Пезешкиана, говорил, что «это суверенная позиция Ирана» и что Россия продолжит разъяснять свою позицию «нашим иранским друзьям».
Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. «Основываясь на нашем законном праве, и с целью поддержания мира и безопасности Ирана и региона был дан решительный ответ на агрессию сионистского режима», – говорил тогда Пезешкиан. Нетаньяху в свою очередь говорил, что Израиль «имеет право и обязанность защищать себя и отвечать на эти атаки, и это будет сделано».
Форум в честь Фраги в Туркменистане проводится как крупное международное мероприятие, приглашены лидеры из соседних стран – будут главы Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и др., отметил Ушаков. «Туркменские коллеги считают, что это мероприятие может стать политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога, трибуной для изложения конструктивных позиций с точек зрения о судьбах мира, состоянии нынешних глобальных политических, культурных, экономических, гуманитарных связей», – сказал Ушаков. По его словам, лидеры государств выступят на форуме по самой широкой повестке. Программа мероприятия будет включать в себя совместное фотографирование, пленарное заседание и официальный обед в честь глав делегаций.