Владимир Путин 11 октября проведет переговоры с президентом Ирана

«Встреча с Пезешкианом имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», – сказал Ушаков. Он напомнил, что встреча Путина с Пезешкианом также состоится и на саммите БРИКС в Казани. На вопрос журналистов о том, планируется ли у Путина встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Ушаков ответил, что не планируется. При этом он отметил, «определенные контакты» Россия с Израилем поддерживает.