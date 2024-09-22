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Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения и выразил уверенность в продолжении сотрудничества двух стран. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президента Туркмении в России знают как «последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства» между Москвой и Ашхабадом, отметил Путин.

«Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня – на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе», – заявил глава государства.

Президент пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, следует из телеграммы.

На внеочередных выборах в Туркмении в 2022 г. Сердар Бердымухамедов победил с 72,97% голосов. Его отец Гурбангулы Бердымухамедов, который занимал пост главы государства с 2007 г., занял должность председателя халк маслахаты милли генгеша (верхней палаты парламента).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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