Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения и выразил уверенность в продолжении сотрудничества двух стран. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президента Туркмении в России знают как «последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства» между Москвой и Ашхабадом, отметил Путин.
«Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня – на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе», – заявил глава государства.
Президент пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, следует из телеграммы.
На внеочередных выборах в Туркмении в 2022 г. Сердар Бердымухамедов победил с 72,97% голосов. Его отец Гурбангулы Бердымухамедов, который занимал пост главы государства с 2007 г., занял должность председателя халк маслахаты милли генгеша (верхней палаты парламента).