Лукашенко разрешил применять спецсредства и оружие против беспилотников

Минобороны республики сообщало, что беспилотники были сбиты менее чем за час после их обнаружения. Как уточнил белорусский лидер, речь шла о 10 ударных беспилотниках. По его словам, подобные инциденты уже происходили в прошлом и расцениваются Минском как провокации.