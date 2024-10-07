Лукашенко разрешил применять спецсредства и оружие против беспилотников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом разрешил применять физическую силу, спецсредства и оружие в отношении различных видов беспилотников, следует из информации на сайте главы республики.
Теперь противодействие будет оказываться «не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме».
Указ дает право на применение силы против дронов сотрудниками прокуратуры, следственного комитета, госкомитета судебных экспертиз, таможенных органов, органов финансовых расследований комитета государственного контроля, госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Белоруссии, а также органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
В середине августа Лукашенко объявил о переброске войск к границам с Украиной после вторжения ВСУ в российскую Курскую область. Этот приказ Лукашенко отдал после того, как 9 августа над Белоруссией были сбиты беспилотники, летевшие с территории Украины.
Минобороны республики сообщало, что беспилотники были сбиты менее чем за час после их обнаружения. Как уточнил белорусский лидер, речь шла о 10 ударных беспилотниках. По его словам, подобные инциденты уже происходили в прошлом и расцениваются Минском как провокации.