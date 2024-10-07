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Лукашенко разрешил применять спецсредства и оружие против беспилотников

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом разрешил применять физическую силу, спецсредства и оружие в отношении различных видов беспилотников, следует из информации на сайте главы республики.

Теперь противодействие будет оказываться «не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме».

Указ дает право на применение силы против дронов сотрудниками прокуратуры, следственного комитета, госкомитета судебных экспертиз, таможенных органов, органов финансовых расследований комитета государственного контроля, госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Белоруссии, а также органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. 

В середине августа Лукашенко объявил о переброске войск к границам с Украиной после вторжения ВСУ в российскую Курскую область. Этот приказ Лукашенко отдал после того, как 9 августа над Белоруссией были сбиты беспилотники, летевшие с территории Украины. 

Минобороны республики сообщало, что беспилотники были сбиты менее чем за час после их обнаружения. Как уточнил белорусский лидер, речь шла о 10 ударных беспилотниках. По его словам, подобные инциденты уже происходили в прошлом и расцениваются Минском как провокации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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