«Хезболла» атаковала военную базу разведки Израиля
Отряды ливанской группировки «Хезболла» атаковали базу израильской военной разведки Глилот под Тель-Авивом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление движения.
«Силы Сопротивления выпустили несколько ракет по разведывательному центру Глилот», – говорится в заявлении.
Кроме того, отряды группировки обстреляли поселения Адамит, Ханита и Шломи в Западной Галилее.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильские силы уже ликвидировали 440 членов «Хезболлы».