Армия Израиля пообещала ответить на атаку Ирана в удобное время

По данным The Washington Post, как минимум 20 ракет Ирана поразили базы ЦАХАЛ во время этой атаки. Отмечается, что не все ракеты нанесли урон израильским объектам. Некоторые из запущенных снарядов разорвались на территориях, близких к военным базам. Согласно спутниковым снимкам, в результате иранской атаки разрушено как минимум одно здание на территории базы Неватим.