Армия Израиля пообещала ответить на атаку Ирана в удобное время
Израиль ответит на атаку Ирана тогда и так, как сочтет уместным. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге, сообщает Sky News.
«Мы ответим так, как мы решим, и в то время и тем способом, которым мы решим. Мы должны отвечать действиями, а не словами», – подчеркнул Хагари.
По его словам, израильские силы уже ликвидировали 440 членов ливанской группировки «Хезболла».
Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
По данным The Washington Post, как минимум 20 ракет Ирана поразили базы ЦАХАЛ во время этой атаки. Отмечается, что не все ракеты нанесли урон израильским объектам. Некоторые из запущенных снарядов разорвались на территориях, близких к военным базам. Согласно спутниковым снимкам, в результате иранской атаки разрушено как минимум одно здание на территории базы Неватим.
4 октября ЦАХАЛ объявила о ликвидации 250 боевиков «Хезболлы» за четыре дня наземных операций на юге Ливана.