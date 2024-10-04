Израиль сообщил о ликвидации 250 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана

28 сентября «Хезболла» сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы в результате удара израильских сил. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила действия Израиля.