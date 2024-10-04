Израиль сообщил о ликвидации 250 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана
Израильские военные за четыре дня наземных операций на юге Ливана ликвидировали 250 боевиков ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«За четыре дня операци на юге Ливана уничтожено 250 террористов "Хезболлы", в том числе 21 командир», – говорится в сообщении.
4 октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в результате удара ВВС Израиля по Бейруту 3 октября главы управления коммуникационных сетей «Хезболлы» Мухаммеда Рашида Сакафи.
28 сентября «Хезболла» сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы в результате удара израильских сил. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Радикальная палестинская группировка «Хамас» назвала гибель Насраллы терактом и осудила действия Израиля.
Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и Насраллы.