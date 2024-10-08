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В Кремле начались переговоры Путина и Алиева

Стороны будут обсуждать в том числе нормализацию отношений Азербайджана и Армении
Ведомости

Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым проходит в Кремле. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Мы сейчас с президентом поговорили, что называется, с глазу на глаз, вчера вечером еще неформально. Так или иначе все-таки затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом наших отношений. И хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно», – отметил Путин.

Торговый оборот двух стран составляет $4,3 млрд. Кроме того, Россия и Азербайджан развивают большое количество совместных проектов в сфере энергетики и в сфере инфраструктурного развития, добавил российский президент.

В ходе встречи Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия в этом году председательствует в организации.

8 октября Путин проведет две двусторонние встречи. В первой половине дня запланирована встреча Алиевым, а после – с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Россия исходит из того, что основой урегулирования является реализация трехсторонних договоренностей, подписанных в Москве лидерами Азербайджана, Армении и России в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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