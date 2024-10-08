В Кремле начались переговоры Путина и Алиева

8 октября Путин проведет две двусторонние встречи. В первой половине дня запланирована встреча Алиевым, а после – с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Россия исходит из того, что основой урегулирования является реализация трехсторонних договоренностей, подписанных в Москве лидерами Азербайджана, Армении и России в 2020 г.