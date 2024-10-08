В Кремле начались переговоры Путина и Алиева

В Кремле начались переговоры Путина и АлиеваСтороны будут обсуждать в том числе нормализацию отношений Азербайджана и Армении
Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым проходит в Кремле. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Мы сейчас с президентом поговорили, что называется, с глазу на глаз, вчера вечером еще неформально. Так или иначе все-таки затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом наших отношений. И хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно», – отметил Путин.
Торговый оборот двух стран составляет $4,3 млрд. Кроме того, Россия и Азербайджан развивают большое количество совместных проектов в сфере энергетики и в сфере инфраструктурного развития, добавил российский президент.
В ходе встречи Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия в этом году председательствует в организации.
8 октября Путин проведет две двусторонние встречи. В первой половине дня запланирована встреча Алиевым, а после – с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Россия исходит из того, что основой урегулирования является реализация трехсторонних договоренностей, подписанных в Москве лидерами Азербайджана, Армении и России в 2020 г.