Путин назначил послом РФ в Омане Олега Левина вместо Ильи Моргунова
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении 65-летнего Ильи Моргунова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Султанате Оман. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новым послом России в Омане назначен Олег Левин. Указ Путина об этом также был опубликован 8 октября.
Моргунов находится на дипломатической службе с 1985 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства иностранных дел и за рубежом. В разные годы занимал посты советника – посланника посольства России в Ираке и Алжире. В 2012-2016 гг. был послом России в Ираке. С 2017 г. трудился в должности главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. На пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Омане был назначен Путиным в ноябре 2021 г.
Олег Левин родился в 1962 г. Дипломатической работой занимается с 1994 г. В 2011–2013 гг. занимал пост советника – посланника посольства России в Йемене, в 2013–2015 гг. – начальника отдела в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 2015 г. по ноябрь 2018 г. был советником – посланником посольства РФ в Иордании. В марте 2019 г. назначен генеральным консулом в иракском Эрбиле. В октябре 2022 г. этот пост занял дипломат Максим Рубин.