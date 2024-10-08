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Путин назначил послом РФ в Омане Олега Левина вместо Ильи Моргунова

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении 65-летнего Ильи Моргунова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Султанате Оман. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым послом России в Омане назначен Олег Левин. Указ Путина об этом также был опубликован 8 октября.

Моргунов находится на дипломатической службе с 1985 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства иностранных дел и за рубежом. В разные годы занимал посты советника – посланника посольства России в Ираке и Алжире. В 2012-2016 гг. был послом России в Ираке. С 2017 г. трудился в должности главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. На пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Омане был назначен Путиным в ноябре 2021 г.

Олег Левин родился в 1962 г. Дипломатической работой занимается с 1994 г. В 2011–2013 гг. занимал пост советника – посланника посольства России в Йемене, в 2013–2015 гг. – начальника отдела в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 2015 г. по ноябрь 2018 г. был советником – посланником посольства РФ в Иордании. В марте 2019 г. назначен генеральным консулом в иракском Эрбиле. В октябре 2022 г. этот пост занял дипломат Максим Рубин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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