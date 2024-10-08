Путин назначил послом РФ в Омане Олега Левина вместо Ильи Моргунова

Моргунов находится на дипломатической службе с 1985 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства иностранных дел и за рубежом. В разные годы занимал посты советника – посланника посольства России в Ираке и Алжире. В 2012-2016 гг. был послом России в Ираке. С 2017 г. трудился в должности главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. На пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Омане был назначен Путиным в ноябре 2021 г.