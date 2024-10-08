Лукашенко назвал «вяканьем» призывы на Украине к наступлению на Белоруссию
Звучащие на Украине призывы атаковать Белоруссию – «просто обычное вяканье», об этом говорят люди, не принимающие никаких решений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
«Пусть попробуют, мы их ждем. <...> Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь», – ответил Лукашенко, добавив, что такие действия приведут к краху киевской власти в военном отношении.
По его словам, белорусские власти абсолютно спокойны на этот счет.
5 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда во время конференции в Вильнюсе заявил, что Украина должна распространить боевые действия не только на Курскую область, но и на территорию Белоруссии. Парламентарий считает, что, если это произойдет, белорусская армия вскоре сложит оружие. По его мнению, это будет «большой удар» для Москвы.
Днем ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия сделает все для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. Белорусский лидер также рассказал, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны.