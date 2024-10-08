Лукашенко назвал «вяканьем» призывы на Украине к наступлению на Белоруссию

5 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда во время конференции в Вильнюсе заявил, что Украина должна распространить боевые действия не только на Курскую область, но и на территорию Белоруссии. Парламентарий считает, что, если это произойдет, белорусская армия вскоре сложит оружие. По его мнению, это будет «большой удар» для Москвы.