Лукашенко: настало время для корректировки ядерной доктрины России

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Он пояснил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Кроме того, Москва, согласно новой редакции документа, будет реагировать на агрессию против Белоруссии и сможет защитить своего союзника с помощью ядерного оружия. 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что корректировки в доктрину стоит считать сигналом странам Запада. Позже он уточнил, что указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по мере готовности.