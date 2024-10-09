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Бундестаг одобрил дополнительное выделение 400 млн евро для Киева

Ведомости

Парламент ФРГ одобрил дополнительное выделение средств Украине объемом 400 млн евро, сообщил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг. Его слова приводит портал RND.

«Мы сами только что получили одобрение бундестага на дополнительные 400 млн евро только на 2024 г. Это позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов объемом 1,4 млрд евро», – сказал он.

По мнению Фройдинга, западные страны не устали от конфликта на Украине, а обсуждение дальнейшей помощи – это «признак решимости». Он добавил, что правительство США также пообещало выделить дополнительные 8 млрд евро. Это произошло на прошедшей встрече президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Со стороны Германии Фройдинг пообещал, что страна будет поддерживать высокий уровень помощи Украине. По его словам, только за последнюю неделю ФРГ поставила Киеву два зенитных ракетных комплекса Iris-T SLM и SLS.

На конец августа этого года общая военная помощь Украине от Евросоюза составляла 43,5 млрд евро, сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он напомнил, что ЕС использует для поддержки Киева доходы от замороженных российских активов. Российские власти критикуют этот подход и поставки западного вооружения Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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