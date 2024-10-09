МИД: Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС
Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС и ждет его участия, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.
«Туда приглашены много стран, туда приглашен тоже генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
4 октября глава информцентра ООН в России Владимир Кузнецов сообщал, что Гутерриш примет участие в саммите БРИКС. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на открытии проекта «Казанские диалоги».
Саммит БРИКС состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.