Румыния уведомила РФ о закрытии консульства в Ростове-на-Дону
Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону завершит свою работу с 14 октября. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в рамках еженедельного брифинга.
«Данный шаг обусловлен решением российской стороны денонсировать двустороннее межправительственное соглашение об открытии упомянутого консульского учреждения», - заявила Захарова.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения об открытии генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону 11 декабря 2023 г.
8 июня 2023 г. МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Фактически же из-за неполной укомплектованности штата диппредставительства речь шла о высылке 11 дипломатов и 29 человек технического персонала, т. е. о 40 сотрудниках посольства. 3 августа 2023 г. в качестве ответной меры Россия ввела квоты на численность работников дипломатических учреждений Румынии. Размер введенных квот не назывался.