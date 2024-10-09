В Москве завершились переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко завершились в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Встреча двух лидеров заняла несколько часов.
Открывая встречу, Путин отметил значительную динамику в развитии торговых и экономических связей двух государств. Российский лидер также упомянул, что 8 октября главы государств обсуждали развитие связей на постсоветском пространстве в масштабе СНГ, а 9 октября намерены поговорить о двусторонних отношениях.
Лукашенко согласился со своим коллегой, что в предыдущие два дня у них была возможность откровенно обсудить вопросы глобального характера, а также «горячие точки на нашей планете». Белорусский лидер отметил, что «не было никаких расхождений по международной повестке».
После переговоров Путин вручил Лукашенко высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Белорусский лидер был награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между народами двух стран, а также за «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность» Союзного государства.