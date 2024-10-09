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В Москве завершились переговоры Путина и Лукашенко

Ведомости

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко завершились в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Встреча двух лидеров заняла несколько часов.

Открывая встречу, Путин отметил значительную динамику в развитии торговых и экономических связей двух государств. Российский лидер также упомянул, что 8 октября главы государств обсуждали развитие связей на постсоветском пространстве в масштабе СНГ, а 9 октября намерены поговорить о двусторонних отношениях.

Лукашенко согласился со своим коллегой, что в предыдущие два дня у них была возможность откровенно обсудить вопросы глобального характера, а также «горячие точки на нашей планете». Белорусский лидер отметил, что «не было никаких расхождений по международной повестке».

После переговоров  Путин вручил Лукашенко высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Белорусский лидер был награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между народами двух стран, а также за «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность» Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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