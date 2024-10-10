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Алаудинов сообщил о большом количестве пленных из элитных подразделений ВСУ

Ведомости

Российские военнослужащие взяли много пленных солдат из элитных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Хотел бы, конечно, отметить и отряд Шустрого. Четвертая бригада третьей общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа "Ахмат" во главе с Шустрым непосредственно сделали огромный объем работы. Уничтожено очень много противника, много пленных. И причем пленные непосредственно из элитных подразделений», – рассказал Алаудинов в видеообращении.

По его словам, российские подразделения уже находятся в Часовом Яре, «глубоко в тылу противника».

«Все направления, где двигаются подразделения Минобороны Российской Федерации, действительно в последний период очень результативно двигаются», – добавил командир «Ахмата».

8 октября российское оборонное ведомство сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы «Востока» – поселок Золотая Нива в ДНР. Были также поражены склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), скопления живой силы и военной техники украинских войск в 142 районах.

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов. Результаты голосования Киев не признает. Конфликт обострился 6 августа 2024 г. после вторжения ВСУ в Курскую область. Боевые действия в регионе продолжаются более двух месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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