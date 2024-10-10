Алаудинов сообщил о большом количестве пленных из элитных подразделений ВСУ
Российские военнослужащие взяли много пленных солдат из элитных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Хотел бы, конечно, отметить и отряд Шустрого. Четвертая бригада третьей общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа "Ахмат" во главе с Шустрым непосредственно сделали огромный объем работы. Уничтожено очень много противника, много пленных. И причем пленные непосредственно из элитных подразделений», – рассказал Алаудинов в видеообращении.
По его словам, российские подразделения уже находятся в Часовом Яре, «глубоко в тылу противника».
«Все направления, где двигаются подразделения Минобороны Российской Федерации, действительно в последний период очень результативно двигаются», – добавил командир «Ахмата».
8 октября российское оборонное ведомство сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы «Востока» – поселок Золотая Нива в ДНР. Были также поражены склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), скопления живой силы и военной техники украинских войск в 142 районах.
24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов. Результаты голосования Киев не признает. Конфликт обострился 6 августа 2024 г. после вторжения ВСУ в Курскую область. Боевые действия в регионе продолжаются более двух месяцев.