Алаудинов сообщил о большом количестве пленных из элитных подразделений ВСУ

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов. Результаты голосования Киев не признает. Конфликт обострился 6 августа 2024 г. после вторжения ВСУ в Курскую область. Боевые действия в регионе продолжаются более двух месяцев.