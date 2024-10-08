Минобороны: российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.