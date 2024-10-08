Минобороны: российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы «Востока» – поселок Золотая Нива в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Согласно сводке о проведении специальной военной операции, за минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также скопления живой силы и военной техники украинских войск в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 БПЛА.
Ранее в октябре Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль город Угледар, поселок Гродовка, села Верхнекаменское и Крутой Яр в ДНР, а также село Вишневое в Харьковской области.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.