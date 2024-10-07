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Российские военные взяли под контроль поселок Гродовка в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль поселок Гродовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, поселок был взят силами группировки войск «Центр». На этом направлении были поражены 23-я, 24-я, 33-я, 150-я механизированная, 5-я танковая, 25-я воздушно-десантная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ. Также были уничтожены несколько бригад теробороны наряду с нацгвардиями Украины в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное в ДНР и Райполе Днепропетровской области.

В Минобороны сообщили, что в ходе действий российских военных Украина потеряла 420 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.

3 октября Минобороны сообщило о взятии города Угледара в ДНР. Бои за город шли более двух лет. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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