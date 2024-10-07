Российские военные взяли под контроль поселок Гродовка в ДНР
Российские военные взяли под контроль поселок Гродовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, поселок был взят силами группировки войск «Центр». На этом направлении были поражены 23-я, 24-я, 33-я, 150-я механизированная, 5-я танковая, 25-я воздушно-десантная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ. Также были уничтожены несколько бригад теробороны наряду с нацгвардиями Украины в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное в ДНР и Райполе Днепропетровской области.
В Минобороны сообщили, что в ходе действий российских военных Украина потеряла 420 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.
3 октября Минобороны сообщило о взятии города Угледара в ДНР. Бои за город шли более двух лет. 1 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города.