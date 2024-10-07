Согласно сообщению, поселок был взят силами группировки войск «Центр». На этом направлении были поражены 23-я, 24-я, 33-я, 150-я механизированная, 5-я танковая, 25-я воздушно-десантная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ. Также были уничтожены несколько бригад теробороны наряду с нацгвардиями Украины в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное в ДНР и Райполе Днепропетровской области.