В Кремле не интересуются влиянием непогоды в США на мероприятия НАТО

Президент США Джо Байден из-за надвигающегося на Флориду урагана «Милтон» отменил поездку в Германию 10–13 октября. Там он должен был посетить заседание лидеров стран НАТО и ее партнеров на базе «Рамштайн» 12 октября в рамках контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Отмена визита Байдена привела к переносу встречи на базе «Рамштайн», сообщил Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона, а затем подтвердило немецкое агентство DPA со ссылкой на командование ВВС США в Европе и Африке.